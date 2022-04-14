防疫險掀下架改版潮 市售保單3天大減15張

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（中央社記者謝方娪台北14日電）防疫保單下架改版潮來了，金管會統計至14日為止，19家保險業者仍在販售張的防疫保單共66張，相比11日市售81張保單，3天內大減15張。截至11日為止，整體防疫保單理賠達新台幣6.17億元。

因疫情和防疫政策變化，產險業衡酌風險，即將大舉進行防疫保單下架、改版，金管會統計至今年4月14日為止，共有19家保險業者販售防疫保單，不過仍在銷售的防疫保單自3天前的81張大減至66張。

金管會保險局副局長林志憲指出，保險公司設計保單時會設定可承受的風險胃納量，並適時檢視保險費率適足性，因產險適用損害填補原則，公司若審酌疫情發展狀況及現行商品保額、承保範圍等，進行適時調整，「尚屬允當」。

他也提醒，民眾可依據自身風險需求及可能因疫情衍生的經濟損失範圍，選擇適合的保險商品。

根據金管會統計，4月僅有2家產險公司向金管會保險局通報商品停售，不過近3天市售防疫保單數量卻大減15張，林志憲說，主因部分業者進行商品調整作業，因此暫停受理新件，可能並非完全停售不賣。

今年截至4月11日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數為119萬件、保費收入為9.19億元；理賠件數達1.1萬件、理賠金為5.59億元。另疫苗險承保件數為71萬件、保費收入2.95億元；理賠件數為1588件，理賠金額達0.58億元。

防疫保單主要分為一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2大類，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予保障，又以隔離型防疫保單最熱門；後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付。

有產險主管直言，近日業界大舉進行防疫保單下架，主因疫情變化快速、防疫政策也和過往「清零」路線大不相同，因此改版後隔離、確診補償達數萬元的防疫保單，可預期未來應不復見。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1110414