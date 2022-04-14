上海防疫官員輕生 官方證實表哀悼

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（中央社台北14日電）一名上海防疫官員疑因不堪壓力，而在近期自殺。上海虹口區衛健委今天發布聲明證實這項消息，指這名幹部「不幸身亡」，對此表示哀悼。

13日晚間，中國社群平台盛傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力，在辦公室自縊。

今天下午虹口區衛健委對錢文雄身亡消息發布聲明。聲明寫道，「4月12日下午不幸身亡，對他的不幸離世我們深表痛心與哀悼」，「已第一時間上門對其家屬表達慰問和關切，正協助妥善做好善後等事宜」。

13日晚間，錢文雄的家屬在他的微信朋友圈發文證實「錢文雄於12日下午1時19分去世。疫情期間一切從簡。家屬目前悲痛不已，無法接待」。

14日凌晨，前環球時報總編輯胡錫進在個人微博上表示，經過和上海媒體同業求證，確認錢文雄死亡的消息。這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110414

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