中山醫大確診生疑到阿妹演唱會 疫調發現未入場

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）中山醫學大學有3名學生確診，傳出其中1人曾到歌手張惠妹演唱會。經精準疫調發現，這名學生曾到過台北市信義區與確診者足跡重疊，但並未進入演唱會現場。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中繼昨天靜宜大學、弘光科大的師生傳出確診後，中山醫藥大學今天公告有3名學生確診，共匡列21名學生、4名教師進行核酸檢測PCR，結果為陰性。

起先疫調時，因有護理系學生曾過台北市信義區，被誤認為到過張惠妹演唱會，但經精準疫調後確認，這名確診學生並未進入小巨蛋的演唱會現場，而是在信義區活動。

台中市衛生局長曾梓展在台中市府疫情記者會指出，在中山醫藥大學3名確診學生中，2人為護理系學生（案30573、案30574），目前都在醫院實習，未接觸到臨床病人。2人清明連假時北返，其中1人在4月2日到過台北市信義區，曾與確診者足跡重疊，但並未參加張惠妹演唱會。

曾梓展表示，案30573、案30574為室友，13日下午都出現身體不適症狀，經PCR採檢陽性；另2名室友採檢為陰性，居家隔離中。

中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲也出席中市府疫情指揮中心記者會，他指出，這2名確診學生都是臨床護理行政實習生，沒有第一線接觸病人；確診後，院方馬上疫調，召回醫師、護理師採檢259人都是陰性，醫院也漏夜進行清消。

中山醫大在13日下午要求護理學系大三、四暫停實體課程，並啟動線上教學，校內進行大清消；此系所學生將分別在4月25日、5月2日返校上課，返校前須快篩陰性，才能進入校園。

中山醫大另一例確診為生醫系學生，校方8日接獲這名學生通報收到居家隔離通知，11日PCR採檢陽性，這名學生指稱7日晚上接觸到確診者，並無進入校園。（編輯：戴光育）1110414