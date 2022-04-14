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疫情29/300

確診男曾參加宮廟旅行團 彰縣採檢60多名團員

2022/4/14 18:19（4/14 19:08 更新）
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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化縣衛生局長葉彥伯今天表示，彰化1名日前確診男子，曾參加成員有500多人的宜蘭宮廟宗教旅行團，已知外縣市有6人確診，衛生局安排縣內60多名團員進行採檢。

中央流行疫情指揮中心公布國內新增982例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分別為874例本土個案及108例境外移入；另確診個案無新增死亡，個案分布以新北市360例最多，台北市164例居次，彰化縣有3例。

彰化縣政府今天則公布5例COVID-19確診案例，縣府解釋，其中2例尚未列案號，其餘3人中，有1人4月4日至10日曾回高雄與家人團聚，出現發燒等症狀，昨天採檢確診；另有1名婦人為照顧住院的孫子，在醫院採檢確診；還有1名60多歲男子3月23日至4月12日住在台北市，回到彰化後也出現發燒等症狀，昨天採檢確診。

葉彥伯接受媒體聯訪時說，除今天公布的確診案例外，衛生局也查出1名4月12日確診的男子，4月6日至10日曾參加宜蘭宮廟舉辦的宗教旅行團，這個旅行團出動16輛遊覽車前往10縣市的18間宮廟參拜進香，團員約有500人。

葉彥伯指出，已知外縣市參加宗教旅行團團員有6人確診，且外縣市確診者和彰化確診男子搭的也非同一輛遊覽車，由於感染風險高，除通知外縣市衛生局處理外，衛生局也通知安排縣內曾參加同一旅行團的60多名團員前往醫院進行採檢。（編輯：謝雅竹）1110414

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