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總統居隔篩檢陰性 15日起自主健康管理恢復公開行程

2022/4/14 18:54（4/14 19:07 更新）
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總統府14日表示，總統蔡英文經快篩與PCR篩檢結果均為陰性，15日凌晨零時起解除居家隔離。（中央社檔案照片）
總統府14日表示，總統蔡英文經快篩與PCR篩檢結果均為陰性，15日凌晨零時起解除居家隔離。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統府今天表示，總統蔡英文經快篩與PCR篩檢結果均為陰性，15日凌晨零時起解除居家隔離，明天起展開自主健康管理到21日，自主健康管理期間，總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

總統府發言人張惇涵晚間表示，依照防疫相關指引，總統今天下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，總統並進行PCR篩檢，結果也為陰性，總統健康狀況良好，請大家放心。總統並感謝各界在這段期間的關心。

張惇涵表示，依照相關規定，總統將於15日凌晨零時起解除居家隔離；並自4月15日起，進行自主健康管理7天，至4月21日。自主健康管理期間，總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

張惇涵再次說明，總統在自主健康管理期間，將於4月16日、4月18日再進行快篩，醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次。總統府也將持續依照指揮中心指引，落實各項防疫措施。

此外，針對媒體報導苗栗為恭紀念醫院院長陳振文將接任衛福部長一事，張惇涵表示，內容充滿不實臆測、惡意影射不實風向，呼籲媒體自重並注意法律責任，這類不必要的政治操作應適可而止。

張惇涵指出，關於疫苗政策，包括國內外各種疫苗的效力與風險、國人接種疫苗的原則與策略，甚或是EUA的審查等，必須經由藥品審查專家委員，及ACIP專家小組等仔細專業評估把關，以確保國人健康安全；尊重防疫人員、配合專業指引，才是對現階段防疫工作最有助益的事。（編輯：黃國倫）1110414

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