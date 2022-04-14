張惠妹演唱會有16確診足跡 台北市發3.9萬封簡訊

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台北市衛生局14日表示，全台累計有16名個案曾參加張惠妹演唱會。圖為張惠妹台北小巨蛋演唱會排隊人潮，民眾戴好口罩遵守防疫規定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）歌后張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋，卻陸續有歌迷確診，台北市衛生局表示，全台累計有16名個案曾參加演唱會，已匡列340人居家隔離，並發送3萬9154封簡訊提醒曾到訪民眾。

台北市衛生局今天下午舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，衛生局發言人紀玉秋表示，今天新增164例本土個案，創今年以來單日新增本土病例數新高，不過7家社區篩檢站昨天共篩檢1979人，其中17人陽性，陽性率0.86%，較前一天下降。

紀玉秋說明，今天新增的個案中，與酒店、酒吧相關的有9例；KTV相關的2例；大安區某大學2例；居家隔離期間轉為陽性的9例；曾參加張惠妹小巨蛋演唱會的1例。

紀玉秋指出，截至今天中午，累計有16名個案曾參加張惠妹演唱會，其中10人住在台北市、6人住外縣市，相同場域已匡列340人居家隔離，並發送3萬9154封簡訊提醒曾到訪的民眾。

紀玉秋呼籲，疫情嚴峻，民眾應加強自我健康監測，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等疑似症狀，先用快篩自我檢測，若有狀況盡早就醫。

針對張惠妹小巨蛋演唱會是否為群聚感染，衛生局主任秘書邱秀儀強調，這16例是有相同足跡，但感染源都還在疫調釐清中，無法證明是參加演唱會造成的感染，至於演唱會場地的防疫措施，主辦單位都有依照規定並要求觀眾落實。

媒體詢問行政院聯絡人確診後的疫調作為，紀玉秋表示，職場由市府與中央共同疫調，已匡列職場11人居家隔離，並完成場域清消。

至於北一女中老師確診案，紀玉秋說明，此為新北市個案，仍然在針對職場疫調、匡列中。

衛生局同時公布案28553、28562、28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822的足跡，包含Barcode酒吧、金典酒吧、TGI FRIDAYS信義餐廳、錢櫃台北忠孝店、新光三越台北南西店一館、君悅高級商務會館等。（編輯：卞金峰）1110414

民眾參加張惠妹台北小巨蛋演唱會，遵守防疫規定量測體溫入場。（中央社檔案照片）