台南增19例確診 傳播鏈涵蓋小琉球、宜蘭進香團

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市今天新增19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，涵蓋多條傳播鏈，包括小琉球旅遊、日商職場、宜蘭進香團及高雄雅閣會館等。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布新增19例確診病例，他表示，目前全國疫情升溫，市府也會動態檢討，台南市各級醫院及住宿式長照機構，即日起至4月30日全面禁止探病或探視。

台南市政府衛生局長許以霖則公布新增19例確診病例傳播鏈，涵蓋小琉球穀泰泰式餐飲5例、日商職場接觸者4例、照顧美語補習班確診子女染疫3例、宜蘭進香團相關行程3例、科技公司接觸者居家隔離陰轉陽1例、高雄雅閣會館接觸者居家隔離陰轉陽1例、嘉義活動史確診者職場同事居家隔離陰轉陽1例、台北錢櫃KTV匡列接觸者採檢陽性1例。

衛生局發布新聞稿指出，台南市新增19例確診病例，包括案30023、案30024、案30025、案30026、案30027、案30085、案30086、案30087、案30338、案30339、案30340、案30341、案30342、案30576、案30577、案30750、案30751、案30752、案30753。

小琉球穀泰泰式餐飲5例，分別是中西區30多歲男子案30023、中西區30多歲女子案30085、東區30多歲女子案30341、案30342、永康區30多歲女子案30750；案30023、案30085、案30341、案30342和案29353共同前往小琉球，4月7日在小琉球穀泰泰式餐飲和確診者足跡重疊，12日出現喉嚨痛、咳嗽、倦怠症狀，13日採檢確診；案30750曾和案29353、案30341、案30342聚會，12日出現症狀，13日採檢確診。

日商職場案28646的4名接觸者，包含中西區50多歲男子案30024、北區40多歲女子案30025、北區40多歲男子案30086、安平區40多歲男子案30087；4人因案28646確診而被匡列採檢，4月13日確診，其中3人無症狀，1人12日咳嗽、喉嚨痛。

永康區40多歲女子案30026、30多歲女子案30339、30多歲男子案30340，因照顧案26526任教的美語補習班確診學童，3人被匡列後分別於4月12日出現症狀，13日採檢確診。

柳營區50多歲女子案30751、20多歲男子案30752、新營區50多歲男子案30753等3人，是宜蘭縣進香團行程相關接觸者，案30751、案30753曾於4月6日至10日與彰化案29022參加進香團活動，2人11日出現症狀，13日採檢確診。案30752是案30751的兒子，12日、13日出現肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，13日採檢確診。

案27112的職場接觸者案30027，是安南區50多歲男子，居家隔離期間出現發燒、全身倦怠、肌肉痠痛、咳嗽、喉嚨痛症狀，4月13日確診。

北區20多歲男子案30338，無症狀，是台南市案29351、案29352的家人、高雄市案26683的舅舅，4月5日照顧案26683，8日因案26683確診而被匡列為居家隔離者，13日採檢確診。

案30576是安平區20多歲男子，也是台南市案28168職場接觸者，11日被匡列居家隔離，出現喉嚨痛、咳嗽症狀，13日採檢確診。

案30577是安南區30多歲女子，也是台北市案28875的友人，4月9日與案28875在台北市錢櫃KTV聚會，12日因案28875確診而被匡列為居家隔離者，13日出現聲音沙啞症狀，採檢確診。（編輯：陳仁華）1110414