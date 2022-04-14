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確診數持續增加 花蓮國中小學15日停課

2022/4/14 16:02（4/14 19:01 更新）
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花蓮縣長徐榛蔚宣布，15日全縣國中小預防性停課一天。圖為環保人員前往校園展開清消。（花蓮縣環保局提供）
花蓮縣長徐榛蔚宣布，15日全縣國中小預防性停課一天。圖為環保人員前往校園展開清消。（花蓮縣環保局提供）
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮縣今天新增46人確診，其中部立花蓮醫院仍有多人確診，未列案號；縣長徐榛蔚宣布，15日全縣國中小預防性停課一天，因防疫旅館接近飽和，即起無症狀、輕症者啟動居家照護。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，徐榛蔚主持，花蓮縣衛生局長朱家祥、教育處代理處長翁書敏及衛福部花蓮醫院院長楊南屏列席。

徐榛蔚指出，花蓮新增46人確診，包括奧斯卡美式餐廳延伸2人、慈濟醫院群聚8人、小加拿大補習班8人、部立花蓮醫院16人、外縣市2人及10人疫調中。

徐榛蔚表示，除了今天新增個案，部立花蓮醫院仍有多人確診未列案號，考量大花蓮生活圈，15日全縣國中小、幼兒園、補習班預防性停課一天，改採線上教學，也將與高中端各校協調跟進。

徐榛蔚指出，部落文健站正常開站，15日起暫停開放未打滿2劑長者進入，須補足2劑疫苗才可進站。

徐榛蔚表示，足跡熱點包括奧斯卡美式餐廳、慈濟醫院、部立花蓮醫院、小加拿大補習班、何嘉仁美語補習班、滿庭芳太監雞及北埔戲谷網咖。

朱家祥指出，14日確診個案超過8成Ct值低於30以下，代表具有高傳染力，花蓮因補習班群聚造成多名尚未接種疫苗兒童染疫，他強調目前確診兒童都是無症狀、輕症。

朱家祥指出，目前花蓮防疫旅館187床，目前全部住滿，加強版防疫旅館只剩5床空床，即日起將啟動確診者居家照護。

朱家祥指出，COVID-19確診者居家照護，民眾確診後就會由一名基層診所醫師負責隔離期間透過視訊遠距醫療，處方藥由家人代領或社區藥局送藥；生活關懷部分，將提供垃圾清運、訪查、防疫包及生活物資資訊等協助。

另外，因疫情持續擴大，朱家祥提醒確診民眾務必配合衛生人員疫調，若隱匿、規避調查，可依傳染病防治法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1110414

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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