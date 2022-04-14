鼓勵長者施打疫苗 花蓮加碼長者500元禮券

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為鼓勵長者施打疫苗，花蓮縣政府14日起至5月31日加碼補助禮券，65歲以上長者、55歲以上原住民施打第1劑或第2劑，連同中央補助500元禮券，縣府再加碼發500元禮券。圖為花蓮火車站前站出口疫苗施打站。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年4月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）為鼓勵長者施打疫苗，花蓮縣政府今天起加碼補助禮券，65歲以上長者、55歲以上原住民施打第1劑或第2劑，連同中央補助500元禮券，縣府加碼發500元禮券，共可獲1000元禮券。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠今天接受中央社記者採訪指出，即日起至5月31日，65歲以上長者、55歲以上原住民施打第1、2劑國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，將加碼500元禮券，連同中央補助共可獲1000元禮券，施打第3劑維持500元禮券，盼能提高花蓮縣疫苗覆蓋率。

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鍾美珠指出，除了發送禮券、增設疫苗施打站，提供隨到隨打服務，也推出疫苗護老政策，行動不便長者可申請長照交通車、復康巴士接送前往接種，符合長照2.0服務失能等級7、8級，可洽當地衛生所安排到宅接種。

鍾美珠表示，18歲以上欲施打疫苗民眾，平日可至合約醫療院所、衛生所預約施打，週末花蓮火車站前站出口也設有施打站，隨到隨打，呼籲民眾踴躍施打。（編輯：黃世雅）1110414