花蓮醫院2大群聚感染 逾80人採檢陽性

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衛福部花蓮醫院爆發院內感染，院長楊南屏14日指出，全院採檢逾400人，超過80人PCR陽性，分別來自護理之家及院區2大群，其中已列案號16人。中央社記者張祈攝 111年4月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）衛福部花蓮醫院爆發院內感染，院長楊南屏今天指出，全院採檢逾400人，超過80人陽性，分別為護理之家及院區2大群，其中已列案號16人，即日起暫停門、急診，員工連續10天每日採檢。

楊南屏今天下午出席花蓮縣疫情記者會，說明院內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況及應變作為，楊南屏指出，12日晚間分別有護理之家照服員、院內員工PCR通報採檢陽性確診，13日進行全護理之家、全院員工普篩，感染源仍待調查。

楊南屏指出，護理之家79名住民共48人採檢陽性，4名陪同外籍看護採檢皆陽性。考量護理之家住民屬高齡、高危險群，且有17人發燒，13日晚間經醫師評估、家屬同意，給予第一波抗病毒藥物，目前已退燒、症狀穩定，住民就地分流。

楊南屏指出，另一群院區感染，目前已完成360餘名員工採檢，PCR陽性人數共35人，包括4名清潔人員、照服員11人、護理人員10人、其他醫事人員2人、門診大樓行政人員7人及1名學生，仍有8人尚待報告，另有16人待召回採檢。

楊南屏表示，將陸續進行所有住院病人、陪病者及51名透析病人、陪伴家屬及外籍看護PCR採檢。

楊南屏表示，因院內同時2個群聚，確診數量大，為了降載醫療量能，即日起停止門、急診、日照中心業務，住院病患暫時不進不出，僅保留一診內科視訊診療及外展機構視訊診療，急診仍提供匡列民眾公費採檢業務。

楊南屏指出，目前確診員工皆返家隔離，啟動關懷機制，採檢陰性職場員工自主健康管理，採最高規格防疫，10天內每天採檢，以PCR、快篩交替，保障員工及病人安全。（編輯：卞金峰）1110414