新北記者1確診1快篩陽性 侯友宜陳時中自主快篩
2022/4/14 17:59（4/14 20:43 更新）
衛福部長陳時中（右）14日上午與新北市長侯友宜（中）出席新北市府居家照護全面啟動記者會，並接受媒體聯訪。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月14日
（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北14日電）新北市衛生局今天表示，一名記者上午因有症狀PCR檢驗呈陽性，另一名接觸的記者也快篩陽性，這名接觸者參加記者會，衛生局要求市長侯友宜、衛福部長陳時中自主快篩。
衛生局說，接獲通報新北市一名記者身體不舒服，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性後，核酸檢測PCR陽性，衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩。
衛生局說，結果其中也為媒體記者的一人，快篩結果為陽性。這名記者今天上午曾參與新北市府居家照護全面啟動記者會。
衛生局說，經與疾管人員討論，這場包括市長侯友宜、衛生福利部長陳時中等人參與的記者會，與會人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此，將通知參與這場記者會的所有人員進行自主快篩。
衛生局補充，目前是一名記者PCR陽性、一名記者快篩陽性，PCR陽性個案4月12日起未進入新北市政府，快篩陽性個案有參與今天上午的記者會。（編輯：方沛清）1110414
新北市衛生局14日表示，一名記者上午因有症狀PCR檢驗呈陽性，另一名接觸記者也快篩陽性，這名接觸者上午曾參與新北市府居家照護全面啟動記者會，衛生局與疾管單位討論後，已請記者會相關人員自主快篩。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月14日
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