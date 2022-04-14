新北記者確診 陳時中、莊人祥健康良好2天內快篩

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北14日電）指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥今天出席新北市記者會，1名與會記者PCR採檢陽性，陳時中與莊人祥將進行7天自我健康監測，目前身體狀況良好，預計2天內快篩。

新北市今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護計畫全面啟動記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥，以及市長侯友宜皆出席，但稍早新北市衛生局表示，有1名與會記者快篩陽性。

指揮中心今天晚間發布文字訊息說明，新北市某媒體記者今天上午因症就醫採檢，下午3時PCR結果陽性，新北市衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩，其中1人快篩陽性。這名快篩陽性個案也是媒體記者，晚間PCR採檢陽性，Ct值14。

指揮中心表示，陳時中及莊人祥今天也出席這場記者會，距離這名確診者有1.5公尺以上，且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前2人身體狀況良好；另為求謹慎，期間若無相關症狀，也將於2天內進行快篩。

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莊人祥接受媒體電話聯訪表示，新北市府人員今天快篩，是因先前可能就已經與PCR陽性確診的記者接觸；但陳時中與他是今天早上才前往，即便現在快篩陰性，意義也不大，故將安排於2天內快篩。

被問及是否召開指揮中心疫情記者會，莊人祥表示，自主健康監測的規定是不可與不特定人群接觸，目前疫情記者會皆採實名制，且與媒體記者距離較遠；但陳、莊2人是否出席記者會，將待明天再行宣布。（編輯：陳仁華）1110414