北市公布8確診者足跡 台大中央籃球場入列

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市衛生局今天晚間公布8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案足跡，包含錢櫃KTV台北中華新館、Bar Weekend、父母酒館、台大中央籃球場等，提醒民眾注意。

台北市衛生局晚間公布案28123、28557、28558、28734、28849、28868、29421、30692在台北市的公共場域活動史，包含錢櫃KTV台北中華新館、春水堂人文茶館光南店、Bar Weekend、金坊酒店、麥當勞台北南京五店。

衛生局指出，確診者還到過父母酒館、饗饗名饌百匯餐廳、大湖公園游泳池、TABOO Club、台大中央籃球場、RS電子競技館信義店、麥當勞台北新生店等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。

此外，台北市政大樓今天出現第3例個案，為5樓新工處人員，衛生局表示，已匡列職場17人居家隔離，同辦公室52人快篩皆為陰性，相關場域已完成清消並啟動居家辦公。

另一方面，台北市今天有1例個案曾參加過張惠妹在小巨蛋的演唱會，衛生局說明，這名個案是參加8日的演唱會，坐在紫2D區，已匡列27人居家隔離，將發送1萬59封簡訊。（編輯：方沛清）1110414

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