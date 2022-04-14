國內疫情升溫 全中運延後舉辦
2022/4/14 20:40（4/14 21:42 更新）
疫情持續延燒，花蓮縣政府14日晚間舉行臨時記者會，花蓮縣長徐榛蔚（中）宣布，111年全國中等學校運動會確定延後舉行，將視疫情發展擇期恢復辦理。左為縣府代理秘書長饒忠、右為全中運執委會執行秘書邱忠信。中央社記者張祈攝 111年4月14日
（中央社記者張祈花蓮縣14日電）全國中等學校運動會原訂16日至21日在花蓮縣舉行，因應國內COVID-19確診增多，為保障選手安全出賽，花蓮縣政府晚間緊急宣布，賽事確定延後，視疫情狀況宣布舉行時間。
全中運賽事倒數2天，碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫擴散，縣長徐榛蔚指出，上週不斷跟教育部、體育署反映希望能延後舉辦，保障選手、教練、家長及老師能在安全場域比賽。
徐榛蔚表示，今天下午再次與教育部溝通，晚間獲同意，16日開幕、賽事皆確定延後舉行，視疫情發展恢復辦理，前年屏東縣舉辦全中運也曾延賽至7月，會配合教育部考量。
徐榛蔚指出，由於選手、教練已經訂房，也和飯店業者溝通，以服務性質，不會再收取退房費用。
花蓮縣政府代理秘書長饒忠會後受訪表示，由於花蓮國中小配合賽事提早開學，下週國中小照常停課。（編輯：陳仁華）1110414
全國中等學校運動會確定延後。（圖取自facebook.com/111HUALIEN）
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