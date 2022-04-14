因疫情未參加全中運 升學可用一年內全國性賽事替代

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（中央社記者龍柏安台北14日電）本土疫情升溫，依花蓮全中運籌委會統計，約有100多名選手因此無法參賽，影響升學；體育署宣布，只要持全中運參賽資格證明，將可用核定後的全國性賽事成績申請甄試。

111年全國中等學校運動會將自4月16日起至21日在花蓮縣登場，預計約有近1萬5000人參賽，由於全中運也攸關甄試升學資格，也是學生年度最大的盛會。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診人數近來極速攀升，體育署副署長洪志昌今天表示，根據了解，今年全中運共有100多人因確診、隔離或仍在自主健康管理期間導致無法參賽，擔心因此影響選手權益，因此也提出替代方案。

洪志昌提到，要參加全中運就得先通過選拔或資格賽，因此，若無法參賽，只要向大會請假，就能取得參賽證明，接下來再附上過去一年全國性賽事成績，就可替代全中運的成績，作為申請甄試的依據。

由於每個運動種類的指標性全國賽事都不一樣，因此體育署也表示，將會儘速審理後公布，而替代的全國性賽事比賽日期則限定在去年4月23日之後至今年4月15日之前，且透過這次專案所衍生的外加名額，將不占原甄試分發招生名額。

對於急遽升溫的疫情，是否會影響全中運的舉行，體育署學校組組長蔡忠益則表示，目前仍是朝持續舉辦的方向前進。（編輯：陳仁華）1110414