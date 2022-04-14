新北記者染疫 參與記者會人員7天自我健康監測

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市府衛生局今晚表示，新北有2名記者確診，其中1人曾參加今天的市府記者會，這場記者會所有人員將進行7天自我健康監測。包括市長侯友宜等市府官員，自主快篩皆陰性。

新北市府衛生局晚間表示，新北市1名媒體記者，4月14日因出現喉嚨痛症狀前往採檢，今天下午3時核酸檢測PCR結果為陽性，Ct值15。

衛生局說，獲報後立即針對這名個案的4名密切接觸者進行預防性快篩，其中1人快篩結果為陽性，這名快篩陽性也是媒體記者，經採檢PCR，晚間結果出爐為陽性，Ct值14。

衛生局說，初步疫調，第1名陽性個案自4月12日起，就未進入新北市政府採訪，另外，第2位名陽性個案於今天（14日）上午曾參與市府的「新北市COVID-19居家照護」記者會。這場記者會包括衛生福利部長陳時中、市長侯友宜與市府各主管、指揮中心發言人莊人祥、7家醫院院長等。

衛生局表示，經與疾管人員討論，這場記者會參與人員都有全程配戴口罩等適當防護，因此，通知上午參與記者會官員與媒體所有人員，進行7天自我健康監測，期間如有不適症狀則進行快篩採檢。

衛生局說，至於與2名媒體記者工作上接觸的相關人員，目前都已安排採檢PCR，正檢驗中，後續將持續進行疫調匡列。

衛生局說，新北市長侯友宜、副市長劉和然、副秘書長朱惕之及衛生局長陳潤秋等人，都已進行自主快篩，檢驗結果都是陰性。（編輯：方沛清）1110414