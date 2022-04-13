鼓勵下載社交距離App 陳時中：記者訪問我也要裝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北13日電）COVID-19疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今天表示，使用社交距離App不僅互相保護，也可加強防疫效率、形成保護網，「拜託記者訪問我也要上好App」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾下載「台灣社交距離App」強化科技疫調，如果全台超過一半民眾都隨時使用這款App，就能在個案染疫第一時間通知可能接觸者採檢，又能兼顧個人隱私，可望取代實聯制。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，社交距離App必須要有足夠多人安裝，才能發揮作用，雖然不是每個民眾都會在全台跑透透，而是在一定的範圍內生活，但如果這個範圍空間內大家都有安裝這款App，一旦有人確診，曾接觸超過2分鐘的人就會接收到訊息，比實聯制更精準，接到警訊的民眾也能立刻戴好口罩、做好快篩、降低活動強度，馬上產生防疫效果。

陳時中以他個人為例，今早他到立法院曾接受多名記者採訪，如果每名記者都使用社交距離App，一旦這當中有記者或是他個人確診，所有人都會知道；進入答詢會場、回到疾管署，如果身旁的人都有使用這款App，大家都能確保自己的安全。

陳時中表示，又像是演唱會、音樂會一次活動就多達上萬人，儘管有使用實聯制，可以利用門票追蹤，但非常耗時，如果人人都下載社交距離App則可互相保護，位置坐在不同排、很遙遠的觀眾手機絕對不會響，但坐在旁邊的就會跳出警示，防疫效率提高很多。

陳時中指出，民眾吃飯時都會拿下口罩，傳染可能性更高，因此將來有可能到餐廳吃飯都要開啟社交距離App，互相要求之下，馬上形成保護網，發揮防疫效果，「拜託記者訪問我也要上好App」。（編輯：張雅淨）1110413