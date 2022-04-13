嘉縣新增3例確診 2老師1超商員工

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嘉義縣13日公布新增3例確診個案，為1名補教女老師及其擔任幼教老師的妹妹，另1人為超商女員工，縣府已針對相關足跡進行清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月13日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣今天公布3例確診COVID-19，為1名補教女老師及其擔任幼教老師的妹妹，另1人為超商女員工，共採檢184人，143人陰性、1人陽性為幼教老師，另40人尚未有結果。

嘉義縣長翁章梁今天下午召開記者會表示，補教老師案29355為女性30歲，其密切接觸有18名學生，篩檢結果均為陰性，18名學生均居家隔離，其所涉及4所學校的班級同學，由教育處提供家用快篩加強監測，同時也成立關懷中心逐一關懷。所任教的補習班依規定停課2日。

另案29537女性29歲，為案29355補教老師的妹妹，為他縣市幼教老師，11日因接觸者通知採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），足跡以往返他縣市上班及住家為主。

另1案29538女性26歲，為六腳鄉7-11超商員工，12日收到細胞簡訊採檢確診，4月8日至10日上白天班（上午8時至下午5時），平日生活圈為住家及超商上班，居家隔離10人，已發送細胞簡訊通知足跡重疊者，因案29538平常上班及生活足跡多於六腳鄉，衛生局今天下午3時至晚上7時在六腳鄉五安宮設置擴大篩檢站。

翁章梁指出，今天公布這3例均已收治隔離，衛生局目前持續擴大疫調，並發送499通足跡簡訊，民眾憑簡訊，可至長庚、慈濟、朴子醫院3大醫院，提供篩檢服務，因六腳呈現較多足跡，衛生局下午也在六腳鄉五安宮設置擴大篩檢站，縣府也已進行相關足跡清消。

翁章梁說，另有1例確診個案為國立中正大學的1名外籍教師，為外縣市確診者案28672，12日曾回中正大學接觸6名工作人員，採檢結果皆為陰性，學校已完成清消。（編輯：黃世雅）1110413