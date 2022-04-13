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疫情65/300

北市公布7確診者足跡 含多家餐廳、中山區酒店

2022/4/13 15:43（4/13 17:35 更新）
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台北市13日公布確診者足跡，包括丹堤捷運石牌店、吉星港式飲茶等地。（台北市政府提供）
台北市13日公布確診者足跡，包括丹堤捷運石牌店、吉星港式飲茶等地。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市衛生局今天公布7名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案足跡，包含丹堤捷運石牌店、吉星港式飲茶、Sugar Miss、特蘭斯商務會館、萬豪會所等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天公布案28139、28417、28419、28424、28566、28741、28747在台北市的公共場域足跡，包含這裡Bistro手工Pizza、口福壽司石牌店、丹堤捷運石牌店、特蘭斯商務會館、吉星港式飲茶。

衛生局指出，確診者還到過隱家拉麵芝山店、來來鵝肉活海鮮、魚清小火鍋、四育公園、Sugar Miss、萬豪會所、南豐天玥泉溫泉會館等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：張銘坤）1110413

（台北市政府提供）
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