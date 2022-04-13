快篩保留市場機制 同步推類實名制配額販售

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疫情指揮中心指揮官陳時中說，未來快篩販售有3大管道，現有市場機制仍保留，增加公費快篩及類似口罩實名制的配額販售。圖為市售家用快篩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北13日電）政府啟動徵收快篩，出貨交由指揮中心統籌分配，指揮官陳時中說，未來快篩販售有3大管道，現有市場機制仍保留，增加公費快篩及類似口罩實名制的配額販售。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，家用快篩使用時機增加，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，據供應商說法，自今天起由政府統籌分配。

有關徵用快篩試劑作為防疫物資，陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中表示，現階段仍在規劃中，徵用數量還在最後談判討論協商中，預計結果最快過2天可對外說明。

徵用的快篩未來取得管道受關注，陳時中表示，研擬設計3大管道，除維持可自由買賣的現有市場機制，將再增加2個管道，首先是社區或企業高風險區、檢疫隔離對象的公費快篩配送機制，再者，不排除仿照、修改過去「口罩實名制」以固定價格配額販售。

指揮中心拚未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下，但國民黨今天上午召開「儘速把握抗疫黃金期、快篩疫苗用藥都備齊」記者會，主張快篩試劑的價格要更親民，應在100元以內。陳時中回應，快篩會盡量價格壓到合理地位，也希望盡快實施。

隨著本土疫情升溫，不少縣市提出有意願比照基隆愛心快篩，針對高風險區進行快篩，陳時中表示，風險評定為高風險縣市即可提出申請，現階段包含雙北地區、桃園都有意願，會儘速將快篩撥送，預計每次發送以20萬人份為單位。（編輯：陳政偉）1110413