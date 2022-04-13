汐止派出所1員警確診 匡列20人快篩陰性

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新北市汐止警方13日表示，汐止派出所1名員警因身體不適，快篩及核酸檢測（PCR）皆為陽性確診COVID-19，派出所已立即展開環境清消作業。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月13日

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（中央社記者沈佩瑤新北13日電）新北市汐止警方今天表示，汐止派出所1名員警因身體不適，快篩及核酸檢測（PCR）皆為陽性確診COVID-19，經擴大匡列20名員警快篩結果皆為陰性，今明兩天將陸續到醫院接受PCR檢測。

新北市政府警察局汐止分局今天發布簡訊表示，汐止派出所1名員警在12日晚間服勤時，突覺身體不適喉嚨痛但未發燒，故先自行快篩檢測，結果為陽性，隨即由分局安排前往汐止國泰醫院施作PCR檢測陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前已返家自主居家照護。

警方表示，為避免疫情擴散，針對同時段上班及接觸人員擴大匡列20名員警，目前快篩結果均為陰性，另安排於今天下午及明天前往醫院進行PCR檢驗。

警方表示，已立即啟動警安關懷小組，適時給予必要協助，降低可能的焦慮恐慌，同時調派員警支援汐止派出所勤務，以確維轄區治安及交通維護工作。（編輯：張銘坤）1110413