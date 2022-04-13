朱立倫：不能從台北看天下 停課標準要因地制宜

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）本土疫情升溫，教育部昨天放寬學校停課標準，引發家長疑慮，國民黨主席朱立倫今天說，停課標準應尊重各縣市政府，因地制宜，採取各縣市政府認為更能保護兒童的標準，來消弭家長的憂慮。

教育部放寬全校停課標準引起部分家長批評，雲林縣政府宣布不跟進，朱立倫今天下午在中常會上表示，觀察韓國、日本等國疫情，這波影響最大的是沒有施打疫苗的高齡者，死亡率非常高，因此如何提高疫苗的施打率，這是大家共同要來面對的挑戰；12歲以下的孩子也沒施打疫苗，但停課標準，把高中、國中、國小分在一起，這當然會讓地方家長擔心。

朱立倫指出，不能從台北看天下，他擔任16年的地方首長，台灣在少子化之後，有些學校可能只有1、20名學生，不是以班為單位，是混班上課，一起上很多課程，所以應該在同一標準下，尊重各縣市政府，因地制宜，採取各縣市政府認為更能保護兒童的標準，來消弭家長的憂慮。

朱立倫表示，停課後家長要如何居家照護，是不是能確保有薪的居家照護，國民黨早在去年就已提出，希望各黨團都能支持有薪居家照護，確保家長照顧孩子的安全。國民黨一定會站在民眾的角度，做好防疫工作。

此外，朱立倫也談到，防疫總戰略是要與病毒共存，還是要清零，這已是民眾心中共同的疑問，但似乎中央還未有定見；國民黨立法院黨團近日不斷針對民眾關心的議題召開記者會，也會在未來的質詢中列為重點。

朱立倫質疑，快篩試劑為什麼這麼貴，比世界貴了2、3倍，在疫情嚴重的情況下，一定要讓民眾以最便宜的價格取得快篩試劑，這是一定要做到的。至於民眾篩檢後出現無症狀、輕症的狀況，新北市長侯友宜提出居家照護，昨天開始試辦，各縣市是否也可以開始這樣做，以及中央對居家照護，在各縣市情況不同的狀況下，又該如何因應。（編輯：蘇志宗）1110413