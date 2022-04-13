病毒未到荷包先乾 上海市急查團購費用飆漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海封城後，民眾多依賴團購、居委調度補充生活物資，卻衍生出漲價、喊價等問題。上海市官方13日急表關切，直指不能擾亂市場價格秩序。圖為9日，京東快遞人員運送團購的電動自行車。（中新社提供）中央社 111年4月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國因應COVID-19疫情循清零總方針，採取極端封控手段，民眾多僅能依賴團購、居委調度補充生活物資，卻衍生出漲價、喊價等問題。上海市官方今天急表關切，直指不能擾亂市場價格秩序。

對應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市從3月底起採封控措施，物資補給送入家戶成大問題，社區民眾大多仰賴社區團購、居委調度以獲得生活所需，包括蔬菜、蛋肉等食物。

民眾發現，官方保證物資補給無虞，團購金額卻上漲，幾乎沒有其他採購管道情況下，又僅能忍受。有人在社交平台微博上抱怨，「每天都在感受魔都的魔幻現實主義」，批評買不到東西，不然就是跟不上團購，等到居委調度配送竟是瞬間漲價。

另有人提到，「反正各大軟件（指App）是搶不到，現在就靠社區團購群了，就算成倍漲價也得買，不買就斷糧」。

據央視新聞報導，上海市市場監管局副局長彭文皓13日在上海市疫情防控工作新聞發布會上表示，因應社區團購問題，制定發布「關於規範疫情防控期間社區團購價格行為的提示函」，提示相關組織者、經營者應當根據經營成本，為消費者提供價格合理的商品，不得擾亂市場價格秩序。

彭文皓指出，應當按照規定做好明碼標價，公示商品的品名、數量、規格和價格等訊息；優化組織管理，為消費者做好售後服務。建議消費者保留團購商品記錄、相關溝通過程截圖等，可作為維護權益時相關佐證，也便於市場監管部門後續核查和處置。

彭文皓強調，上海市場監管部門接下來將繼續加強對經營者價格行為監管執法，尤其是對個別假借團購名義哄抬價格、囤積居奇等違法行為，將依法予以查處。

對於蔬菜價格飆漲問題，彭文皓說，銷售蔬菜哄抬價格、價格欺詐、低標高結等違法行為已查處192件，其中包括藉由大幅調高配送費變相哄抬價格案件，經營者被處以高額罰款。官方也透過社交平台加強訊息蒐集，對於市民反映「高價土豆」、「99元包子」、「78元白菜」等40多項輿情，迅速核查。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110413