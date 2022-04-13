4/13本土疫情744例新北最多 新增3人中症無死亡

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近日國內COVID-19疫情延燒，確診數攀高讓疫苗打氣回升，新北市土城區一間醫院的疫苗接種站13日有不少民眾依序等候施打疫苗。中央社記者王騰毅攝 111年4月13日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北13日電）國內今天新增744例COVID-19本土個案，突破去年5月22日單日721例紀錄，創台灣疫情史上新高，各縣市個案數最多為新北市，先超過200例；另新增3名中症住院。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增933例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入，95例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

國內COVID-19本土疫情持續升溫，Omicron變異株傳播速度更快，陳時中昨天推估，4月底單日新增本土個案可能達上千例，今天新增本土個案數已達744例，甚至與昨天單日新增的551例相比，一口氣多近200例。

原單日新增本土個案確診人數最高紀錄是在去年5月22日，為增721例確診，今天新增744例明顯已經寫下新高紀錄。指揮中心統計，今天個案分布19縣市，新北市264例最多，台北市141例次之，桃園市65例第3。

其餘為基隆市56例，高雄市50例，花蓮縣48例，新竹縣及台中市各23例，宜蘭縣及屏東縣各14例，台南市12例，新竹市11例，彰化縣7例，台東縣4例，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣各3例，雲林縣2例，南投縣1例。

今天新增3名COVID-19中症患者，皆為80多歲長者，2女1男，其中1人接種過2劑疫苗，其餘2人已完整接種3劑疫苗，染疫確診後出現肺炎症狀，住院使用瑞德西韋、氧氣鼻管治療，個案目前狀況穩定。

陳時中表示，今年1月1日至4月12日本土病例共4932例，其中4914人為輕症或無症狀者、占比為99.64%，中重症個案共18人，中症占比0.32%、重症0.04%。中症個案16人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

針對18例中重症個案的疫苗接種廠牌劑次分析，有5人未接種疫苗、2人接種1劑疫苗，廠牌分別為AZ及BNT；5人完成2劑疫苗接種，無人混打，4廠牌皆有；打滿3劑者共有6人，接種廠牌為5人「AZ疫苗2劑+莫德納」、1人「AZ疫苗2劑+BNT」，其中重症死亡2例分別為未接種疫苗和2劑AZ疫苗。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：陳政偉）1110413

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

（指揮中心提供）