彰化二基醫院6護理師染疫 化學兵清消醫院環境

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彰化二林基督教醫院有6名護理人員為COVID-19確診案例，國軍化學兵13日在醫院周邊加強環境清消。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月13日

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化二基醫院傳出有護理人員是COVID-19確診案例；二基醫院指出，有6名護理師確診，首名確診護理師曾回北部探親，返回彰化出現症狀採檢確診，化學兵也出動清消醫院周邊環境。

彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院今天發布新聞指出，醫院有6名護理人員為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，第1名出現症狀確診的護理人員曾回北部探親，返回彰化後出現鼻塞、咳嗽等症狀，昨天經採檢後確診；其他護理人員因曾和首名出現症狀護理人員脫下口罩一起用餐遭傳染。

二基醫院指出，醫院針對醫師、護理師、醫院病人及陪病者等人進行採檢，目前採檢1106人，除先前確診的護理人員外，其餘都為陰性。

而國軍人員上午也派出化學兵，針對醫院周邊環境進行清消，也有接到通知的民眾在醫院急診處排隊等著做採檢。

彰化二林鎮長蔡詩傑接受媒體聯訪指出，為因應彰基二林分院發生院內感染事件，鎮公所要求，進出公所或圖書館人員須配戴口罩及用酒精消毒、測量體溫以及落實實聯制，也禁止外賓或家長進入幼兒園，並持續加強園內環境清消並落實各項防疫措施。（編輯：陳仁華）1110413