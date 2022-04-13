放寬停課標準遭質疑 潘文忠：學校想更嚴格可透過應變小組討論

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教育部放寬全校停課標準引起部分家長批評教育部長潘文忠13日表示，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論。圖為台北市1所國小5日加強校園環境消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北13日電）教育部放寬全校停課標準引起部分家長批評，雲林縣也宣布不跟進；教育部長潘文忠今天表示，會組成應變小組，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論，適切決定。

潘文忠也說，對於防疫規範標準，會秉持與過去一樣的方式，根據指引了解個別需求，也會與指揮中心密切注意疫情發展，如果有必要，會再做一些滾動修正。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案；潘文忠列席報告，他在會前接受訪問，作上述表示。

潘文忠昨天在中央流行疫情指揮中心記者會，宣布修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準，以班級為原則，引來部分家長批評。雲林縣長張麗善也決定，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，承受風險太大，雲林不跟進教育部最新公告停課標準，但12歲以上學生會遵照教育部最新公告。

潘文忠回應指出，因應疫情發展，指揮中心訂出國家防疫方向跟政策，往逐漸正常生活方向規劃，而學生上課牽涉人數多，也牽動到學生受教權益，並連動家長作息。

他表示，依據之前的防疫標準，非常多的學生在並沒有任何症狀，或發生任何狀況之下，可能很快就被要求暫停實體課程，這對學生的受教權以及家長負擔所造成的影響非常大，並引發相當多抱怨，因此因應調整。

潘文忠說，教育部與指揮中心就疫情發展及傳染個案基礎分析後，調整出新的實體停課標準，特別聚焦在確診者足跡密切的接觸者定義，而且以現在防疫的概念，匡列確診者足跡跟找到密切接觸者，才是防止高風險的最重要考量。

他指出，教育部這次考量調整防疫標準，也是鑑於過去在疫情發展過程中，有些地方政府或學校因有不同疫情掌握，也有不同的停課規範，教育部會集結對於學校防疫運作熟悉人員，共同組成應變小組。

應變小組對地方或學校要採行特殊性防疫措施時可加以了解，並透過這個窗口跟指揮中心、防疫專家反應，讓各縣市處理疫情停課能夠有更好的平台，讓全國各地因地制宜，但不會造成家長過度負擔，或影響學生受教權。

修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準包括：高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園也比照辦理；大專校院如有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應進行自我健康監測。（編輯：郭無患）1110413