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疫情12/300

教育部放寬全校停課標準 雲林不跟進

2022/4/12 22:11（4/12 22:24 更新）
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教育部12日修正暫停實體課程實施標準，高中以下學校全校有1/3班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課。圖為新北板橋區一所小學學生放學回家。中央社記者王騰毅攝 111年4月12日
教育部12日修正暫停實體課程實施標準，高中以下學校全校有1/3班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課。圖為新北板橋區一所小學學生放學回家。中央社記者王騰毅攝 111年4月12日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣長張麗善今天表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，承受風險真的太大，雲林不跟進教育部最新公告停課標準，但12歲以上會遵照教育部最新公告。

根據教育部稍早公布停課標準，高中以下全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園比照辦理；大專校院如果有1/3以上科、系、所班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應自我健康監測。

張麗善晚間在社群網站臉書（Facebook）貼文說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，大意不得，目前12歲以下學童沒打疫苗，身為雲林大家長，不得不採較嚴措施，將維持現行規定，讓家長放心、安心，希望教育部見諒，但12歲以上遵照教育部最新公告。

雲林停課標準部分，12歲以下國小及幼兒園學生，如果1班有1名師生被匡列居家隔離，這班預防性停課1到3天；1校2名以上師生被匡列居家隔離，全校預防性停課1到3天，如果採驗結果陰性可復課。

如果有師生確診，比照教育部之前高級中等以下學校停課標準，1班1名師生被中央流行疫情指揮中心列確定病例，這班停課10天；1校2名以上師生被指揮中心列確定病例，全校停課10天；鄉鎮市1/3學校停課，這鄉鎮市國小全停課。（編輯：李明宗）1110412

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