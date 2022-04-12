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暑假開放出國返台免隔離？ 陳時中：有可能

2022/4/12 20:08（4/12 21:49 更新）
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衛福部長陳時中12日表示，今年暑假有可能開放出國之後返台免隔離。圖為去年6月桃園機場出境大廳。（中央社檔案照片）
衛福部長陳時中12日表示，今年暑假有可能開放出國之後返台免隔離。圖為去年6月桃園機場出境大廳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立委沈發惠質詢，從最樂觀的角度理解，今年暑假開放出國之後返台免隔離是否可以期待。對此，衛生福利部長陳時中回應，「對，是有這個可能性」。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，雖然多國鬆綁防疫措施，但台灣目前出國返台仍須隔離。立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢，沈發惠質詢時發問，今年暑假是否有望出國返台後免隔離。

談及為何質詢此題，沈發惠說，今早陳時中受訪時，被問及什麼時候出國玩返台不用隔離，陳時中回答，預估6月底疫情應該就會走到尾巴，他很期待。所以請陳時中進一步說明，在什麼條件、前提下，會決定讓民眾出國返台後不必再隔離。

對於沈發惠質詢，陳時中答覆，當然有幾個可能性，首先是「如果對方國家疫情染疫率與台灣是差不多，去了之後回來，兩邊是同水位在跑，基本上就沒差」。

沈發惠追問，是否以出國地點分別制定不同條件。對此，陳時中回應，「對」。陳時中表示，現在看起來世界疫情已經大量在降，如果有些地區管控好，會降到與台灣差不多、或比台灣更好，這時候是水平移動，就不需要特別怎麼去管理。

沈發惠再問，所以是否要看去哪一國，可能會分國別、分區域，做不同的調整。陳時中對此表示，如果對方疫情風險與台灣差不多，或比台灣低的，邊境就可以自由，也會把檢疫天數合理往下降。

陳時中說，預估到今年暑假時，世界的疫情應該是會往下降，當然如果有變異株再出現他就不敢說，但基本上世界疫情往下降的趨勢很清楚。

在質詢此議題的最後，沈發惠向陳時中確認，從最樂觀的角度理解，今年暑假開放出國之後返台免隔離是否可以期待。對此，陳時中回應，「對，是有這個可能性」。（編輯：林興盟）1110412

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