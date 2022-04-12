蘇貞昌：目前未規劃5月開放國際觀光客來台

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外傳政府5月將開放國際觀光客來台，行政院長蘇貞昌12日表示，目前沒有這樣的規劃。圖為桃機入境的旅客排隊採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北12日電）外傳政府5月將開放國際觀光客來台，行政院長蘇貞昌今天表示，目前沒有這樣的規劃，還是重症清零，輕症管控，逐步穩健開放。不過因為逐步開放，難免確診數增加，幸好大多數確診者都是無症狀或輕症。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。國民黨立委傅崐萁質詢時詢問，外傳政府將在5月開放國際觀光客進入台灣？蘇貞昌表示，目前沒有這樣的規劃，還是重症清零，輕症管控，逐步穩健開放，並沒有5月要開放觀光客進來。

傅崐萁詢問，指揮中心是否可能在6月底退場。蘇貞昌指出，指揮中心掌握各種疫情狀況，最重要的是，國內疫情現在相當穩定，不過因為逐步開放，難免確診數增加，幸好99.6%確診者都是無症狀或輕症，在不影響正常生活情形下，政府會逐步開放。（編輯：張均懋）1110412