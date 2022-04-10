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疫情16/300

日本邊境防疫鬆綁 每天入境人數上限升至1萬人

2022/4/10 09:32（4/10 12:23 更新）
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日本政府鬆綁邊境防疫管制措施，10日起每天入境人數上限從原本的7000人提高至1萬人，入境人數將階段性提高。圖為航空公司機內餐點。（共同社）
日本政府鬆綁邊境防疫管制措施，10日起每天入境人數上限從原本的7000人提高至1萬人，入境人數將階段性提高。圖為航空公司機內餐點。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本政府鬆綁邊境防疫管制措施，今天起每天入境人數上限從原本的7000人提高至1萬人，今後入境人數將階段性提高，但因疫情有復燃傾向，鬆綁措施的時期、規模有待審慎評估。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的邊境管制措施，已重新開放除了觀光目的以外的外國人新申請入境，考慮到機場檢疫體制等情形，階段性鬆綁邊境防疫管制。3月1日平均每天開放入境人數上限5000人、14日提高至7000人，今天起提高至1萬人。

日本政府今後還會階段性提高每天入境人數的上限，如此一來，來自外國的留學生、技能實習生及商務旅客等的往來將增加，有助將來觀光客新申請入境的重啟，促使社會經濟活動早日恢復。

不過，目前日本境內疫情有復燃的傾向，因此若要提高每天入境人數的時期、規模，日本政府將觀察國內外的疫情，審慎評估。

日本全國昨天新增確診病例5萬2741例，通報確診死亡人數49人。東京都昨天新增確診病例8102例，比2日多707例。確診者年紀最小的未滿10歲，最大的逾100歲。從年齡層來看，以20多歲者居最多，有1691人，占整體的20.9%，其次是65歲以上的高齡者有442人，占全體的5.5%。東京都昨天通報確診死亡人數6人。（編輯：韋樞）1110410

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