日本累計病例破700萬例 近3週增百萬例

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本全境9日新增5萬2741例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，至今累計病例數已突破700萬例；對比3月18日才剛突破600萬例，只花約3週時間就增加100萬例。

日本富士新聞網、TBS電視台、時事通信社、日本放送協會（NHK）報導，日本境內從2020年1月發生疫情以來，累計病例數一直到2021年8月才超過100萬例，但當時碰到東京奧運前後Delta變異株肆虐的第5波疫情，及Omicron變異株帶來的第6波疫情，到今年2月底累計病例數突破500萬例。

隨著疫情升溫反彈令人憂慮「第7波」疫情恐將到來的情況下，日本各地新增確診病例的速度也出現城鄉差距。東京等大都會區的新增確診病例數反覆出現增減，但人口相對較少的縣卻頻創歷史新高。

日本政府厚生勞動省表示，截至本月5日為止的一週全境新增確診病例數是前一週的1.08倍，疫情已連兩週呈現擴大跡象。

值得關注的是，東京等大都會區當週相較前一週大約在0.97倍至1.04倍間，疫情擴散仍壓在一定水準內。

但宮崎縣（1.68倍）及大分縣（1.39倍）等地，可以看出疫情擴散的速度明顯；岩手縣與秋田縣等地單日新增確診病例都在本月創新高，疫情明顯在人口規模較小的縣內擴散。

在厚生勞動省專家會議擔任主席的國立傳染病研究所所長脇田隆字說，可以看出因過去疫情感染獲得免疫已產生地區差異。

今年初第6波疫情未擴散的地區，現在則是明顯出現疫情擴散。

依日本過去幾波疫情經驗，一旦年輕人口感染擴散後，將波及到易重症化的高齡者，進而發生病床量能受壓迫等情況；而目前日本10多歲至20多歲的患者顯著增加。

為防止疫情快速反彈，第3劑疫苗的接種率被視為關鍵，但日本全體第3劑疫苗接種率僅44.3%；其中在65歲以上高齡者的接種率高達84.3%，能否提高年輕人口接種率將成焦點。

日本國立傳染病研究所推估，境內主流病毒株被置換為Omicron變異株亞變種BA.2的置換率，到5月第1週時將高達93%，預計到6月第1週時將達100%。

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日本目前主流病毒株是BA.1，BA.2的傳染力更強，海外部分國家在持續被置換為BA.2的過程中，出現重症患者與死亡病例增加的情況。

國立傳染病研究所傳染病流行病學中心主任鈴木基說，日本「第7波」疫情的主流病毒株應是BA.2，雖說Omicron病毒株造成重症化比率較低，但有關更進一步推動高齡者施打第3劑疫苗，及決定是否接種第4劑疫苗的政策方針都有其必要。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110410