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疫情37/300

廖國棟傳確診 陳時中：祝委員早日康復

2022/4/12 11:21（4/12 12:04 更新）
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本土疫情燒進立法院，媒體12日報導廖國棟傳出陰轉陽確診消息。（中央社檔案照片）
本土疫情燒進立法院，媒體12日報導廖國棟傳出陰轉陽確診消息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北12日電）本土疫情燒進立法院，媒體報導有立委確診消息。對此，衛生福利部長陳時中今天受訪時並未直接證實，僅表示立法院會說明，「祝委員早日康復」。

台灣民眾黨立委蔡壁如上午質詢指出，媒體報導指立委廖國棟確診，立院是否應有進一步防疫措施。

陳時中備詢表示，立委確診屬於陰轉陽，不會為立院帶來新一波衝擊，到目前看起來穩定。

廖國棟助理日前傳出確診，立法院從6日起加嚴人流管控；指揮中心日前也證實，有2名立委被匡列為居家隔離對象。

國民黨立委鄭天財在臉書發文表示，他居家隔離及自主健康管理期間，經依規定進行PCR核酸檢測及快篩，分別於3日、4日、7日、8日、9日檢測結果都為陰性。

不過，媒體今天報導廖國棟傳出陰轉陽確診消息，引發關注，陳時中在步入立法院議場前被媒體追問，他僅表示這是個人醫療訊息，立法院會說明，「祝委員早日康復」。（編輯：趙蔚蘭）1110412

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