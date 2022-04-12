陳時中：月底本土單日確診將破千 停課標準以班為單位

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指揮中心指揮官陳時中12日說，未來停課標準將以班為單位，大規模班級停課才會全校停課。圖為台北市1所國小5日加強校園環境消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北12日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，4月底單日新增本土個案可能達上千例，現在北北基桃已列入高風險區域，擬啟動快篩；而停課標準將以班為單位，大規模班級停課才會全校停課。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目邀約，就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫議題進行專訪，專訪後並接受媒體聯訪。

陳時中在專訪中被問及本土單日破千會發生在5月初、5月底，他表示，以目前趨勢來看，4月底單日新增本土個案幾乎一定會達上千例，民眾要共同抗疫，做好自主應變，讓疫情不要上升太快，「恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的。」

被問及4月底單日本土個案破千例，屆時是否全台會啟動確診者居家照護，陳時中表示，不見得要啟動，但嚴重區域已在準備。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）12日上午接受寶島聯播網廣播節目專訪時說，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來快篩試劑價格會愈來愈便宜。中央社記者江慧珺攝 111年4月12日

陳時中說，指揮中心疫情監測小組定期修訂各縣市風險等級，現在是北北基桃已列入高風險區域，先前基隆已啟動全民防疫愛心篩檢，發放近20萬劑家用快篩，快篩陽性約44例，經PCR採檢後揪出38例陽性確診，顯示快篩可及早找出個案，對社區防疫有效果。

陳時中說，基隆快篩效果不錯，昨晚已與其他高風險的3縣市電話聯繫，希望他們提出申請，指揮中心每次會發放20萬劑快篩試劑。

另據自由時報報導，教育部「校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則」草案，校園停課標準預計將採全校1/3班級出現確診個案、密切接觸者，才需要全校停課。

對此陳時中說，相關細節將由教育部公布，大致方向為目前為2個人或2班級確診就全校停課，基本概念將改為著重以班為單位，大規模班級停課，全校才會停課，盡量不影響正常教學。

媒體問及家用快篩試劑市售價格是否由政府擬定，陳時中否認，快篩售價是根據市場機制，與政府無關，但未來啟動購買或徵用，希望價格在合理範圍。

另媒體也問，僅台大醫院才能接種第4劑疫苗，陳時中強調，目前沒有接種第4劑疫苗，只有針對癌症、器官移植、洗腎、免疫力不全或低下等對象接種的基礎加強劑，以及一般人皆可接種的追加劑。（編輯：孫承武）1110412