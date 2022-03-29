免費居家快篩哪裡索取QA一次看 周遭有人確診先別慌

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台灣COVID-19本土疫情升溫，多條病毒傳播鏈感染源待釐清，指揮中心宣布強化社區監測，增加發放公費家用快篩試劑的診所數量。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社網站29日電）台灣COVID-19本土疫情升溫，多條病毒傳播鏈感染源待釐清，指揮中心宣布強化社區監測，增加發放公費家用快篩試劑的診所數量。什麼情況需要做居家篩檢？哪裡可以索取公費快篩試劑？中央社整理相關資訊帶您了解。

●什麼是快篩？

快速抗原快篩是檢測病毒蛋白質，10至15分鐘可知結果，精準度可達8、9成，略遜於核酸PCR檢驗。

快篩陽性雖非確診標準，不過有高度可能染疫；快篩陰性不代表未染疫，仍應持續留意健康狀況，持續進行自我健康管理。

●什麼情況需要居家快篩？

居家快篩可以增加檢測效率，降低前往篩檢站的染疫風險。指揮中心表示，民眾居住在確診數較多的地區、曾到確診者足跡熱區，或有確診者接觸史等情況，適合做居家快篩。

●我可以領公費快篩試劑嗎？

指揮中心表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀與一般感冒相似，民眾如自覺有風險或症狀，可佩戴醫用口罩前往掛號就醫，試劑由醫師評估發放後自行檢驗；外出注意別搭乘大眾運輸工具。

未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；另若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

●哪裡可索取公費快篩試劑？

發放公費COVID-19家用快篩試劑的定點診所，已由272家增加至540家，可以透過「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」，直接縮放查找，或點選全螢幕瀏覽後，在左上角放大鏡輸入鄉鎮市區，搜尋索取地點，也可以至疾管署網站查詢詳細資訊。

（指揮中心提供）

●自己買居家快篩要注意什麼？

藥妝店、醫材行、便利商店、藥局都有販售家用快篩試劑，購買時須確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣、產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書進行採檢。家用快篩試劑產品核准名單與操作影片，可至食藥署網站家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

●快篩陽性怎麼辦？

居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，應立即聯絡地方衛生局或1922防疫專線，並依照指示處理。

非居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，應盡速至鄰近指定社區採檢院所PCR篩檢，移動過程務必戴好口罩，勿搭乘大眾交通工具。

●檢驗完的試劑怎麼處理？

若快篩陽性，須將檢測器材密封包裝攜帶至社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測。

若快篩陰性，採檢完的試劑勿任意丟棄，建議用塑膠袋密封後以一般垃圾處理。（編輯：趙敏雅）1110329