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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗9/300

青少年可接種莫德納、混打BNT疫苗 2劑須間隔12週

2022/3/29 16:28（3/29 17:22 更新）
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疫情指揮中心29日表示，開放12歲至17歲青少年的第1、2劑可施打莫德納疫苗，也可混打輝瑞BNT疫苗，但2劑須間隔12週。圖為台北市永吉國中學生施打疫苗。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心29日表示，開放12歲至17歲青少年的第1、2劑可施打莫德納疫苗，也可混打輝瑞BNT疫苗，但2劑須間隔12週。圖為台北市永吉國中學生施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北29日電）疫情指揮中心今天表示，近日已發文地方衛生局，開放12歲至17歲青少年的第1、2劑可施打莫德納疫苗，也可混打輝瑞BNT疫苗，但都須2劑間隔12週並充分告知風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）3月24日召開專家會議，決議12歲至17歲青少年的第1、2劑（基礎劑）可施打莫德納疫苗，也可混打輝瑞BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，3月25日已行文地方衛生局，再由地方衛生局發文給各縣市醫療院所，未來將陸續提供莫德納疫苗給12歲至17歲青少年使用，建議出發前先確診欲前往的醫療院所有疫苗可用，再前往接種。

莊人祥說，青少年雖可混打輝瑞BNT及莫德納疫苗，但1、2劑之間必須間隔12週，醫療院所也應充分告知接種莫德納的保護效力以及心肌炎、心包膜炎風險，並且經家長同意、醫師評估後才可接種。

根據指揮中心統計，昨天全台共接種5萬6602劑COVID-19疫苗，累計接種4941萬4823劑，第1劑人口涵蓋率 83.39%、第2劑78.24%、第3劑49.46%，基礎加強劑接種率0.81%。

由於疫苗量充足，1922公費疫苗預約平台將於4月1日起退場，莊人祥說，未來1922平台退場後，民眾可多利用「疫苗地圖」查詢接種院所。

有媒體詢問，目前指揮中心要求海外染疫國人必須離發病日超過2個月且無症狀才能返台，是否會有所放寬。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這項規定並未調整，但多數海外染疫旅客都是檢附2次PCR陰性證明，同樣可入境。（編輯：陳政偉）1110329

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