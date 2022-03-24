指揮中心：青少年第3劑、兒童暫不打 12至17歲基礎劑可選莫德納

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專家24日決議，5至11歲兒童基礎劑與12至17歲青少年追加劑皆暫不施打。圖為台北市復興高中學生去年9月施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北24日電）兒少COVID-19疫苗接種受關注，專家今天決議，5至11歲兒童基礎劑與12至17歲青少年追加劑皆暫不施打，但開放青少年第1、2劑接種莫德納疫苗；Novavax疫苗使用規定與現行疫苗一致。

國內先前曾發生數起幼兒園與國小COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，但台灣5至11歲兒童尚無法接種疫苗，反觀歐美國家與日本皆已開放5歲以上兒童接種。

據中央流行疫情指揮中心統計，截至3月21日，12至17歲青少年COVID-19疫苗接種率第1劑89.1%，第2劑為80.9%。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天召開專家會議，討論12至17歲青少年接種疫苗廠牌、是否追加第3劑，以及5至11歲兒童是否接種第1劑基礎劑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午5時到記者室宣布會議結論，他表示，專家認為5歲到11歲兒童疫苗接種資料不全，暫不建議兒童族群接種COVID-19疫苗基礎劑（第1、2劑），應持續觀察一段時間，等到有數據證實安全性及疫苗保護效益後再討論。

至於12歲至17歲青少年是否施打追加劑（第3劑），陳時中說，目前成年人追加劑接種間隔為至12週，但考量青少年接種間隔縮短可能增加心肌炎風險等因素，應等到有數據證實安全性及疫苗保護效益後再討論追加劑施打，決議暫不建議接種追加劑。

不過，陳時中表示，會中專家同意12歲至17歲青少年可接種莫德納疫苗（Moderna）作為基礎劑（第1、2劑），根據國外研究及監測數據顯示，延長第2劑接種間隔可能減少心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞免疫，因此建議2劑間隔維持12週且不同廠牌mRNA疫苗可混打，即青少年可混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）及莫德納疫苗。

陳時中表示，青少年接種莫德納前，醫護人員需要知道保護效益、可能產生的副作用並取得家長同意，經醫師評估後即可接種，後續將根據存量、行政作業，決定何時開放施打。

此外，陳時中今天上午透露諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗將抵台，下午的ACIP會議也討論，Novavax疫苗與現行COVID-19疫苗接種規定一致，將用於18歲以上第1、2劑基礎劑與追加第3劑，基礎劑2劑間隔28天，追加劑間隔12週，EUA技術文件都在審查。

至於Novavax疫苗是否可提供12歲至17歲族群接種，陳時中說，將根據各國藥品監管單位及國內緊急使用授權（EUA）核准情形再做討論。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天接受媒體電話聯訪說，Novavax疫苗目前已透過疾病管制署提出EUA申請，已收到疫苗的製程資料，其餘毒理、臨床試驗等資料仍待補件。

吳秀梅說，待相關資料完備後，將會盡快審查。媒體追問是否今年上半年有機會審畢EUA，她回應，也是有機會，但若資料持續未完備，審畢時間就不得而知。（編輯：陳政偉）1110324