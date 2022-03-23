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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

第28期疫苗開放首日僅7.5萬人 預約率不到1成

2022/3/23 18:58
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）國內COVID-19疫苗持續接種，今天起開放第28期COVID-19疫苗預約，提供第3劑疫苗，但預約意願仍不高，據疫情指揮中心統計，僅7.5萬人完成預約，首日預約率僅約9.7%，不到1成。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，第28期疫苗預約已自今天起至25日開放分流預約，主要提供第3劑疫苗，凡是今年1月9日前完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格，並於3月28日至4月3日施打。

據中央流行疫情指揮中心統計，第28期追加劑預約狀況，截至今天下午5時，已完成預約人數為7萬5625人，預約率為9.7%，其中符合領取新台幣500元獎勵品的65歲以上長者，已完成預約人數為3163人。

第28期COVID-19疫苗預約已經沒有提供BNT疫苗，但莫德納、AZ及高端仍然開放預約，提供數量介於2.7萬至66.6萬。若分析各廠牌預約人數，莫德納預約人數7萬1879人、高端預約人數2826人，AZ預約人數僅有920人。

指揮中心指出，預約平台僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至縣市政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。（編輯：陳政偉）1110323

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