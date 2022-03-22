1922疫苗平台4月退場 最後一期3/23起開放預約

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）疫情指揮中心今天宣布，明天上午10時起將開放第28期COVID-19第3劑疫苗預約，於3月28日至4月3日施打；另因疫苗量已足夠，宣布1922預約平台4月1日起退場。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，第28期疫苗預約將於3月23日至25日開放分流預約，主要提供第3劑疫苗，凡是今年1月9日前完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格，並於3月28日至4月3日施打。

（指揮中心提供）

莊人祥說，55歲以上民眾將於明天上午10時起開放預約、38歲至54歲民眾中午12時起開放預約，18歲至37歲民眾下午2時起開放預約，可預約至25日中午12時。

莊人祥強調，目前疫苗數量充足，預約平台將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾進行預約、查詢，呼籲民眾務必妥善保存預約資訊並依預約時間前往接種，後續有疫苗接種需求民眾，可利用「COVID-19疫苗接種院所」資訊或「COVID-19疫苗接種院所地圖」篩選查詢疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫療院所預約接種，也可前往隨到隨打接種站進行接種。

根據指揮中心統計，昨天國內接種6萬9656劑COVID-19疫苗，累計接種4910萬劑，第1劑涵蓋率83.3%、第2劑涵蓋率78%、第3劑涵蓋率48.4%，基礎加強劑接種率0.8%。（編輯：張芷瑄）1110322