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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗4/300

BNT疫苗將屆效 公衛學者建議提供5類對象施打

2022/3/22 14:38（3/22 14:47 更新）
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圖為醫護人員在南港車站接種站引導民眾就定位施打疫苗。（中央社檔案照片）
圖為醫護人員在南港車站接種站引導民眾就定位施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北22日電）國內部分COVID-19疫苗近期將陸續屆效，台大公衛學者詹長權今天在臉書發文，建議將快到期的BNT疫苗提供給5類對象施打，希望在疫苗銷毀外提供另一個選擇。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，已解凍的莫德納疫苗與BNT疫苗預估分別約34萬及7萬劑於本週屆效，3月底更有31.2萬劑AZ疫苗恐屆期報廢。行政院長蘇貞昌也指示，陸續屆期的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗應確實銷毀。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權今天在臉書發文提到，台灣的疫苗覆蓋率還不夠高到足以因應Omicron變種病毒侵襲的保護力，台灣疫情的潛在風險，讓他覺得台灣還不是一個疫苗數量多到可銷毀優質mRNA疫苗的地方。

以民間捐贈且對去年疫情控制很有幫助的BNT疫苗為例，詹長權指出，即將過期的BNT疫苗就這麼銷毀丟掉實在可惜，在過期前應該可以找到其他用途，妥善利用這批疫苗，再和今年政府採購的BNT疫苗無縫接軌，可能是即期疫苗銷毀外的另一個選擇。

詹長權建議，未來幾週將到期的BNT疫苗，可考慮提供給免疫系統不好的人加打1劑，以當作第4劑；也可用來催打75歲以上長者的第2劑和第3劑；或以1/3劑量提前施打5至11歲兒童；也可讓回國述職、省親或掃墓的台籍幹部打1劑到2劑BNT；先前打非mRNA疫苗的國人可選擇再打1劑BNT。

現在台灣5至11歲的兒童還沒開放施打COVID-19疫苗，詹長權表示，歐美先進國家已用成人1/3劑量的BNT（兩劑）來接種5至11歲兒童，日本、韓國、新加坡也已針對幼兒園到小學的兒童施打疫苗，台灣疫苗數量是否足夠，應該把這個需求考慮進去才合理。（編輯：方沛清）1110322

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