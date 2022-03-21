莫德納次世代疫苗 莊人祥：台灣在首批獲得名單

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）莫德納（Moderna）次世代疫苗持續研發，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，全球都在等次世代疫苗，只要開發成功，台灣應是屬於首先獲供貨國家名單之一。

根據指揮中心規劃，今年已簽約採購2000萬劑莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及500萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，兩者都可選次世代疫苗。

莊人祥下午在記者會表示，現階段有2種研發中次世代疫苗，美國、英國已進入第2、3期臨床，預定今年下半年可陸續提供給各國，只要通過緊急使用授權（EUA），同樣預定下半年就可列入施打。

他說，目前國內莫德納、AZ及高端疫苗供應充足，請尚未完成基礎劑或追加劑接種民眾儘速踴躍接種，以獲得保護力。

至於輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，莊人祥表示，現正向廠商洽購，合約正在進行，最近應會有好結果，如果有好消息，將盡快向外界報告。

此外，台灣是否跟進國外，供兒童接種疫苗？莊人祥說，規劃24日開會，包含5歲到11歲兒童基礎劑、12到17歲青少年追加劑事宜，相關利弊得失待專家討論。（編輯：李明宗）1110321