發1500元鼓勵長輩接種？陳時中：催打效果待觀察

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北14日電）疫情指揮中心祭出長者接種COVID-19疫苗，贈新台幣500元禮品，但施打意願仍不顯著，有醫師建議，直接送1500元催打，指揮官陳時中認為，多加補助催打效果待觀察。

近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑每日接種數量趨緩，為鼓勵長者接種加強劑，疫情指揮中心已亮出65歲以上民眾（具原住民身分55歲以上民眾）打疫苗可提供新台幣500元以下衛教品，盼提升民眾施打意願。

面對有醫師建議增加接種獎金，陳時中今天下午在疫情記者會中回應，雖金額愈高、鼓勵效果愈好，但光靠增加金額是否能讓施打率提升、經費消耗，待進一步觀察，如果長者真的因加放1500元獎金，願意打疫苗，中央也樂見其成，未來會思考較新穎方法，吸引更多人打針。

據指揮中心統計，3月12日至3月13日COVID-19疫苗接種9萬5915人次，接種人口涵蓋率第1劑83.19%、第2劑 77.62%、第3劑分為免疫功能低下或受抑制的病人基礎加強劑0.82%、一般人的追加劑接種率46.63%。

台大公衛學者陳秀熙表示，若國內加強劑接種意願持續低落，最快5月中旬群體免疫會低於5成，不利開國門。陳時中回應，第3劑疫苗接種率僅是開放評估可能之一，覆蓋率太低，確實會影響開放國際旅遊時程，將持續祭出鼓勵民眾施打加強劑措施，相信5月群體保護力仍可高於5成。

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面對台大公衛流病與預醫所兼任教授金傳春建議，因應病毒變異速度，國內需積極補助疫苗研發工作，對此，陳時中表示，國衛院、工研院都有積極與辦理，洽談次世代疫苗相關研發工作，同時與國際藥廠接洽代工等合作。

提高民眾查詢接種地點和隨到隨打接種地點便利性，指揮中心發言人莊人祥表示，已在疾管署網站首頁設置超連結的橫幅。橫幅廣告提供接種資訊，包括疫苗院所地圖、各院所資訊，及各縣市院外隨到隨打接種站地點，相關資訊每週更新。（編輯：卞金峰）1110314