追加劑接種意願偏低 專家憂5月群體免疫剩不到5成

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）台灣逐步開放邊境，群體免疫成關鍵，專家提醒，若國內追加劑接種意願持續偏低，今年5月群體免疫恐剩不到5成。指揮中心發言人莊人祥表示，國內符合加強劑接種資格者70%已完成施打。

施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是開放邊境、境內解封關鍵之一，台灣自去年10月起展開史上最大規模接種，國內絕大多數民眾是在當時施打第2劑疫苗，至今已超過3個月，皆符合第3劑接種資格。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天接受媒體聯訪時表示，近期國內追加劑接種意願低，去年10月起大規模接種第2劑者近期保護力陸續消退，若追加劑施打意願不提升，一口氣出現大量已接種第2劑者保護力失效，預估到今年5月中旬，台灣群體免疫力恐怕只剩下5成。

陳秀熙提到，今年初的桃園機場群聚事件，就是因為機場人員較早接種疫苗，2劑疫苗群體保護力不足，才會造成多名機場工作人員染疫，出現一連串的本土疫情。

陳秀熙指出，台灣能逃過Omicron疫情大爆發，是因為台灣比起國外，多數民眾第2劑打得較晚，保護力仍然足夠，但自3月中旬以後，陸續會有許多民眾的第2劑保護力消退，但以現階段台灣開始步上經濟防疫新模式，多數人期盼5月後可進一步打開國門，若第3劑施打率不佳將影響時程。

莊人祥表示，全台符合接種第3劑資格者已有7成完成施打，剩餘3成可接種但尚未施打，約有510萬人。為鼓勵長者接種加強劑，中央流行疫情指揮中心已祭出65歲以上民眾（具原住民身分55歲以上民眾）打COVID-19疫苗可提供新台幣500元以下衛教品，盼提升民眾施打意願。

針對兒童、青少年是否需接種第3劑，陳秀熙持保留態度，他認為，此議題需視台灣未來本土疫情決定，若每一週超過60名12歲以下兒童染疫，意味台灣可能走上大流行，就具兒童施打疫苗急迫性，至於青少年，則呼籲起碼一定要打2劑。

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莊人祥表示，校園第2劑BNT疫苗接種是從去年12月中下旬開始施打，一路到今年1月中旬都還持續接種作業，相信學生族群的第2劑保護力仍然足夠，各界無需過度擔憂。12至17歲青少年追加劑議題，規劃將於3月24日舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。

指揮中心統計，國內BNT疫苗大約還剩下30至40萬劑，莊人祥表示，今年度與BNT最新的採購合約仍在洽談階段，若有好消息，一定會第一時間向外界說明；預計會議中也會決定是否提供BNT疫苗與莫德納疫苗讓兒童與青少年接種。（編輯：張雅淨）1110313