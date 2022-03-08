長輩打疫苗真的有效 專家解析英國香港數據：防死亡效果比年輕人更好

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（中央社網站8日電）最新統計顯示，台灣施打COVID-19疫苗有明顯年齡落差，75歲以上第1劑接種率不到8成，遠低於18至29歲的100%、30至49歲的96.5%，長者疫苗覆蓋率仍待提升。究竟施打疫苗防範染疫死亡效果如何？新光醫院副院長洪子仁7日在中央流行疫情指揮中心記者會詳細解析英國及香港施打數據，中央社整理帶你看懂。

（指揮中心提供）

高齡者未打疫苗 染疫致死率高

英國統計303萬確診個案中，超過5000人死亡，致死率約0.18%。分析各年齡層數據，50歲以上未接種疫苗者染疫死亡率明顯增加，70至79歲接近10%、80歲以上更高達23.5%。

不過，打完3劑疫苗的族群，70至79歲死亡率降至約0.5%、80歲以上降至約3%。

比較英國接種3劑疫苗與未接種疫苗的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡率，60歲以下相差3.2倍，60歲以上相差11倍；顯示年齡越大，疫苗防範死亡的效果越顯著。

（指揮中心提供）

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香港疫情大爆發 80歲以上僅半數打疫苗

香港近期疫情大爆發，這波疫情首1153例死亡個案僅有92人完成2劑接種，其餘1061人未完成2劑接種。完成2劑疫苗接種者死亡率0.04%，沒有打疫苗或未完整接種者的死亡率1.25%，兩者相差約31倍。死亡個案的7成是80歲以上長者。

香港80歲以上打完1劑疫苗者僅有51.15%，打完2劑疫苗者30.93%，施打疫苗的比例低。進一步觀察染疫死亡率，80歲以上已接種2劑疫苗者為1.26%，未接種2劑疫苗者則是8.19%，兩者相差6.5倍。

（指揮中心提供）

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年輕人打疫苗就好？長者也該保護自己

截至2月底，台灣年輕族群施打疫苗的比例高於高齡族群，75歲以上長者第1劑覆蓋率76.5%、第2劑約70%，皆是所有年齡層中最低。若以50歲以上年齡層總和來看，約182萬人未完成2劑接種，甚至有134.7萬人連1劑都還沒打，如何提升中高齡族群的施打率至關重要。

洪子仁表示，不管從英國或香港的情況來看，50歲以下族群染疫後死亡率相當低，有沒有打疫苗對死亡率的影響較小；但是對於50歲以上的民眾來說，有沒有接種疫苗，死亡率差異明顯。年輕人打疫苗除了保護自己，主要是要切斷傳播鏈，避免病毒傳給長輩；長者打疫苗則是保護自己，避免染疫後重症死亡或需要住院治療，更能提高社區防護力。

疫情指揮中心指揮官陳時中強調，或許有民眾認為台灣疫情相對穩定，不用急著施打疫苗，但疫苗不是治療而是預防，若等到疫情嚴峻才想接種疫苗，恐怕為時已晚。（編輯：邵曉潔）1110308