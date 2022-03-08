第26期疫苗3/9分流預約 3/14至3/20開放接種

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疫情指揮中心宣布，9日起開放第26期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出123萬接種名額。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北8日電）疫情指揮中心今天宣布，明天起開放第26期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出123萬接種名額，以莫德納疫苗89萬劑名額最多，於3月14日至20日施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，第26期1922公費疫苗預約平台將於9日至11日開放預約，主要提供第3劑疫苗，並於3月14日至20日施打。

莊人祥說，這次同樣採取分流預約，55歲以上民眾將於明天上午10時起開放預約，38歲至54歲民眾中午12時起開放預約，18歲至37歲民眾下午2時起開放預約，可預約至11日中午12時。

莊人祥指出，目前全台約有510萬人符合接種資格，第26期將提供123萬劑接種名額，包括AZ疫苗2.7萬劑、BNT疫苗24萬劑、莫德納疫苗89萬劑、高端疫苗6.7萬劑。

根據指揮中心統計，昨天國內接種10萬5793劑COVID-19疫苗，累計接種4806萬8834劑，第1劑涵蓋率82.98%、第2劑涵蓋率77.22%、第3劑涵蓋率44.84%，基礎加強劑接種率0.83%。

指揮中心為提升高齡者接種COVID-19疫苗意願，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者只要接種第1劑至第3劑疫苗，都可獲新台幣500元以下衛教品。

有媒體詢問，若500元仍無法刺激疫苗打氣，是否還有其他鼓勵措施。莊人祥說，指揮中心先前開放打疫苗送200元禮券政策，對於疫苗接種確實有所幫助，希望這次對於長輩發放500元能夠提高接種意願，尤其政策還未實施，應不用唱衰。

為方便民眾查詢疫苗接種資訊，指揮中心今天也宣布每週更新「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，以便民眾查詢住家或工作地點附近的接種地點，就近接種疫苗。（編輯：陳政偉）1110308