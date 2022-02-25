沒打疫苗染疫死亡率比完整接種者高20倍 陳時中籲盡快施打

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指揮中心指揮官陳時中決議打1、2劑疫苗的200元獎勵將延長至3月底，籲盡快接種。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，據香港、新加坡統計，沒打疫苗者染疫死亡率是完整接種者的18倍至21.8倍，決議打1、2劑疫苗的200元獎勵將延長至3月底，籲盡快接種。

亞洲多國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，近來香港、新加坡死亡人數持續攀升，值得注意的是，有沒有接種疫苗，死亡率差異天差地遠。

陳時中說，根據香港統計，完整接種疫苗者與沒有接種疫苗者的確診個案死亡率，兩者相差18倍；新加坡統計也顯示，完整接種與未接種疫苗者，確診個案死亡率相差21.8倍，顯示接種疫苗對於預防死亡、重症很有幫助。

（指揮中心提供）

根據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗接種率第1劑約82.8%、第2劑約76.6%、第3劑39%，但75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75%、第2劑接種率僅約69%，必須積極提升。

陳時中說，為強化尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗的長者及高風險族群，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，以獲得保護力，打疫苗贈新台幣200元（含）以下衛教品的措施將延長至3月31日，呼籲還沒接種第1、2劑疫苗的民眾儘速接種。

陳時中強調，台灣即將邁向經濟防疫新模式之路，接種疫苗是決戰過程中非常重要的工具，未來也會持續蒐集其他國家接種疫苗相關數據，讓大家更明白打疫苗的好處。

另外，在第3劑疫苗預約方面，指揮中心發言人莊人祥表示，第24期預約到今天中午截止，共提供166萬名額，目前已預約63萬劑疫苗、預約率約37%。（編輯：陳政偉）1110225