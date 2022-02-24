拍照運動3/1起免戴口罩 台鐵高鐵客運開放飲食 賣場可試吃

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（中央社記者賴于榛、余曉涵台北24日電）衛福部今天表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，拍照、運動免戴口罩，台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後發布新聞稿宣布3月1日至3月31日放寬防疫措施。

口罩部分，增加室內外從事運動時、室內外拍攝照片時，以及自行開車、車內均為同住家人，或無同車者時都可免戴口罩。

台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食；賣場、超市、市場可開放試吃。

交通部也釋出相關訊息，從3月1日起台鐵、高鐵、公路客運、船舶及國內航班運具內開放飲食，旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

另外，餐飲場所依然要嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，違反者將依法裁處，不得提供內用服務；宴席則開放逐桌敬酒敬茶

這次也取消赴離島機場、港口的快篩措施；另外，北北桃高醫院維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院得開放探病，但須已接種3劑或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。（編輯：謝佳珍）1110224