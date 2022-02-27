新北涮涮鍋相關增4例 確診足跡至Costco新莊店、八方雲集

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市衛生局今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，有4例居隔採檢陽性個案，為涮涮鍋店員工及家人；1例居隔陰轉陽個案，與北市宗教協會餐廳KTV案相關。

衛生局發布訊息指出，涮涮鍋店員工案20456因確診（案20397）曾於2/17到店內消費，經採檢確診，共匡列個案接觸者229人、居家隔離12人。

家住新莊區的案20529因與案20456涮涮鍋店同事遭匡列居家隔離，21日出現喉嚨痛症狀，採檢PCR為陽性，Ct值23.1，收治專責病房隔離治療。案20529和父親（案20564）、母（案20565）、妹妹（案20566）同住家人遭匡列居家隔離，經採檢均為陽性。Ct值分別是父15.7、母14.4及妹18.1，衛生局共匡列接觸者112人、4人居家隔離，均已安排採檢，持續疫調中。

另外，案20567為60多歲婦人，為案19995、19996的同住家人，一家三口2月13日參加北市宗教協會聚餐KTV群聚，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，2月26日是居隔第14天，解隔前採檢轉為陽性，Ct值17.49，收治專責病房隔離治療。

衛生局也公布涮涮鍋店2員工的足跡，分別是案20456曾於18日搭捷運往返府中店和忠孝敦化站，曾21日搭捷運板南線轉松山新店線，到過府中、板橋和西門、台北小巨蛋站；案20529曾於16日到好市多新莊店，25 日到過八方雲集新莊幸福店。（編輯：張銘坤）1110227

（新北市政府提供）