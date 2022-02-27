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疫情10/300

桃園市新增確診者足跡 曾到龍潭公有市場及超商

2022/2/27 17:35（2/27 18:02 更新）
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桃園市政府27日公布確診者新增公共場所足跡，範圍包含觀音、平鎮及龍潭區。（桃園市政府提供）
桃園市政府27日公布確診者新增公共場所足跡，範圍包含觀音、平鎮及龍潭區。（桃園市政府提供）
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市政府今天公布確診者新增公共場所足跡，範圍包含觀音、平鎮及龍潭區，曾前往龍潭公有市場、便利超商、理髮店及五金百貨大賣場，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府新聞處長詹賀舜下午在疫情說明記者會中，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案20483及案20484新增公共場所足跡，除在16日晚間11時43分前往7-11觀昌門市、19日下午1時在JIT快速剪髮平鎮中豐店、22日上午7時16分去過7-11丰順門市、25日上午11時40分至下午1時到龍潭公有市場、同日下午3至4時曾在六六順五金百貨大賣場外，17、18及24日也去過7-11鎮豐門市、但詳細時間仍在調查。

詹賀舜說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

桃園市政府表示，市府目前仍開設桃園區中路運動公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測，有需要的民眾可自行前往進行採檢。（編輯：張銘坤）1110227

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