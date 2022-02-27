桃園米迪幼兒園案增11例 逾千人須居家隔離

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市長鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心今天公告，桃園新增11例本土病例，市府已經緊急啟動大範圍的疫調匡列，預計將有超過1000人必須進行居家隔離。

鄭文燦下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，觀音區某家庭群聚感染事件，與之前八德區加貝爾幼兒園有點像，主要是家庭群聚感染有3人，市府昨天第一時間匡列採檢1401人，在幼兒園部分，於米迪幼兒園採檢287人，其中有10人陽性，分別屬於3個家庭，另外還有1名非米迪幼兒園的老師，因身體不適自行前往採檢確診。

鄭文燦指出，第1個家庭是米迪幼兒園某班的同學案20554，衍生到家人及富林國小，這是第一個衍生的感染事件。

鄭文燦說，第2個家庭是在幼兒園就讀的案20561跟案20562，造成2名哥哥及父母共6人確診，並衍生出家人職場的某電子工廠有329人採檢，及2名哥哥就讀的觀音國小有1036人採檢，市府目前正在處理採檢結果。

至於第3個家庭，是同樣就讀米迪幼兒園的案20556感染到爸爸，市府也針對其在蘆竹區的職場進行疫調匡列。

鄭文燦表示，依照過去經驗，3個群聚感染都是從米迪幼兒園衍生，希望在最短的時間內把職場跟學校做匡列採檢，確保防火牆範圍確保社區安全，也能把採檢出的11名確診者的職場跟家庭範圍再次確認。

鄭文燦說，目前米迪幼兒園全校師生居家隔離90人，全校停課14天；觀音國小共採檢1036人，全校師生573人，確診班級的師生會列為居家隔離；至於富林國小共採檢237人，150人列為居家隔離；另外還有米吉課照中心總共5個班級，都是觀音國小的學生，市府考慮到有混班上課情況，因此還是高標準處理，將86人居家隔離。

另外，還有某電子工廠職場有329人居家隔離，某化學品工廠全廠30人居家隔離。市府這次是採取大範圍居家隔離的方式，算起來超過1000人居家隔離，如果能夠在家裡一人一室，那麼可以在家隔離。如果不能達成的話，會在防疫旅館做居家隔離。

衞生局長王文彥表示，整個情況在2天內發展得很快，再次呼籲小朋友有症狀就不要到幼兒園且趕快採檢，因為目前都是沒有或微小症狀容易疏忽，一但展開後就會有第2、3波出現。按照以往經驗，這一波可能有再持續發展的可能，在國小及幼兒園因為沒有施打疫苗，相關的健康監測或是預防採檢仍有其必要。（編輯：張銘坤）1110227

（桃園市政府提供）

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