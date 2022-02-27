桃園某幼兒園案增11人 釀3家庭群聚1國小師確診

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）國內今天新增16例COVID-19本土個案，來源最大宗為桃園某幼兒園案，一口氣多11人，衍生出3起家庭群聚，其中1個家庭出現6人染疫，甚至還釀成一間國小的老師確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布國內新增60例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為16例本土個案及44例境外移入（20例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

新增本土個案為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5至70多歲。

莊人祥說，新增的本土個案，11人來自桃園市、5人居住新北市。昨天公布的桃園一家3口「家庭群聚」感染疑升溫，案20485就讀的幼兒園擴大採檢287人，驗出10人確診（案20553至案20562），Ct值介於21.2至26.2，包含3起家庭群聚，其中1個家庭6人染疫，其餘2個家庭各2人確診。

還有1名疑與這起群聚有關個案（案20563），莊人祥表示，個案為30多歲男性，是今天新增的國小個案（案20553）就讀學校老師，2月24日喉嚨痛，2月26日自行就醫採檢陽性，Ct值為18.3。今天新增個案為6個未滿10歲兒童、1名10多歲學生，及3名30多歲成人，此案累計14人確診。

另外，新北市疫情持續延燒，莊人祥表示，今天新增4例與昨天涮涮鍋店確診員工（案20456）相關個案，分別為火鍋店同事（案20529）與其父母及妹妹（案20564至案20566）。案20529在2月21日至23日曾出現喉嚨痛等症狀，Ct值為23.1，至於家人Ct值則介於14.4至18.1之間。

莊人祥表示，今天新增的最後一名新北市個案（案20567），則是2月13日宗教協會吃唱團群聚相關個案，日前公布的案19995、案19996同住者，屬於居家隔離期滿採檢陽性。

有關案20567的Ct值僅有17.5，隔離期滿病毒量能偏高，莊人祥解釋，同住3人都曾出席吃唱團活動，匡列在家隔離，案20567與案19995、案19996最後接觸時間為2月18日，研判居家隔離期間染感可能性較大。（編輯：管中維）1110227